Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:0

Während Bayer-Trainer Gerardo Seoane gegenüber dem 3:1 in Stuttgart nur den rotgesperrten Robert Andrich durch Kerem Demirbay ersetzen musste, war Mainz-Coach Bo Svensson kurzfristig zu zwei Veränderungen gezwungen: Neben dem am Knie operierten ungarischen EM-Star Adam Szalai, der durch Karim Onisiwo vertreten wurde, fiel auch Alexander Hack wegen eines positiven Corona-Tests am Freitag und angeordneter Quarantäne aus. Für ihn rückte Daniel Brosinski ins Team.