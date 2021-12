Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2:2

Bayer versuchte die Gäste vor 13.272 Zuschauern in der BayArena auch in der Folge immer wieder mit Pässen in die Tiefe zu überspielen, ohne dabei zunächst für weitere Torgefahr zu sorgen. Mitte der ersten Halbzeit hatte Piero Hincapie Pech, als er den Pfosten traf (28.). Mit Schicks Kopfball hatte Baumann wenige Minuten später keine Probleme. Hoffenheim fiel bis zu diesem Zeitpunkt nur durch viele Nickligkeiten und einige Diskussionen mit Schiedsrichter Tobias Stieler auf. Die erste gute Möglichkeit der Gäste köpfte Christopher Richards an die Latte (35.). Im Gegenzug netzte Schick dann technisch versiert per Direktabnahme zur völlig verdienten Führung ein. Vor der Pause verhinderte Baumann, mit weitem Abstand Hoffenheims bester Akteur, mit aufeinanderfolgenden Paraden gegen Schick und Wirtz Schlimmeres.