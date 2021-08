FC Bayern - 1. FC Köln 3:2

Köln begann vor 20.000 Zuschauer:innen in München stark, während die Hausherren immer wieder zu kompliziert spielten. Niklas Süle sorgte mit einem Solo für eine sehenswerte Aktion in der ersten Halbzeit. Der Innenverteidiger dribbelte sich in den Strafraum, zog knallhart ab und Kölns Keeper Timo Horn konnte den Ball nur mit Mühe abwehren.