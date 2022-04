Nach dem Seitenwechsel war Dortmund wieder besser in der Partie und Emre Can erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer (52.). Zwei Minuten später hatte Marco Reus die Chance zum Ausgleich, doch FCB-Torwart Manuel Neuer war zur Stelle. Zudem entschied Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem Foul von Benjamin Pavard an Jude Bellingham inklusive VAR-Eingriff keinen Strafstoß zu geben. In einer ruhigeren Schlussphase erhöhte Jamal Musiala trocken zum 3:1-Endstand. Damit sicherte sich der FC Bayern zum zehnten Mal in Folge den Meistertitel.