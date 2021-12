Vor leeren Zuschauerrängen zeigte sich Mainz 05 auswärts von Beginn an diszipliniert in der Defensive. So ließen sie den Bayern wenig Raum. Stattdessen trauten sie sich selbst mehr nach vorne und gingen in Führung: Jonathan Burkardt setzte sich am kurzen Pfosten durch und flankte aus der Drehung zu Karim Onisiwo, der aus kurzer Distanz per Kopf traf (22. Spielminute).