Von Beginn an stand Wolfsburg tief in der eigenen Hälfte und überlies den Münchenern die Spielkontrolle, was sich für die Hausherren früh auszahlte. Serge Gnabry zog aus 25 Metern ab und VfL-Schlussmann Koen Casteels ließ den Ball vor die Füße von Thomas Müller abprallen. Dieser staubte in seinem 400. Pflichtspiel für den FC Bayern eiskalt ab (7. Minute). Im direkten Gegenzug scheiterte Wout Weghorst am stark parierenden Manuel Neuer.