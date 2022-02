Kurz darauf schraubte Youssoufa Moukoko, ebenfalls zuvor eingewechselt, das Ergebnis in die Höhe: Der Joker musste beim scharfen Querpass von Reus nur noch den Fuß hinhalten (74.). Der überragende Reus setzte in der 82. Minute dann selbst noch einen obendrauf. Nach einem Pass in den Lauf von Mats Hummels hatte er freie Bahn und beförderte das Spielgerät überlegt ins Tor zum 5:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich Emre Can, der einen Foulelfmeter mit Glück verwandelte (90.+1). Vorausgegangen war ein Foul von Ramy Bensebaini an Wolf.