Borussia Dortmund - FC Augsburg 2:1

41.000 Zuschauer zurück in Dortmund. Den ersten Warnschuss gaben jedoch die Gäste ab. Der Abschluss von Caligiuri wäre BVB-Torhüter Kobel beinahe durchgerutscht (3.). Danach kontrollierten die Borussen das Spiel. Ohne Haaland kam das Offensivspiel aber nur schleppend in Schwung. Der Dortmunder Führungstreffer fiel schließlich per Foulelfmeter. Guerreiro verwandelte sicher (10.), nachdem FCA-Kapitän Gouweleeuw Malen in die Hacken trat. Nach der Führung wurde Dortmund ungefährlich. Auch die Augsburger hatten offensiv wenig zu bieten, dennoch gelang ihnen der Ausgleich. Nach einem Ballverlust von Witsel traf Maier zunächst die Latte, ehe Zeqiri den Abpraller verwertete (35.).