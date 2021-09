Borussia Dortmund - Union Berlin 4:2

Union glaubte an das Comeback. In der 81. Minute köpfte der eingewechselte Andreas Voglsammer den Anschlusstreffer nach einer Ecke von Niko Gießelmann. Die Borussia reagierte aber prompt. Zwei Minuten später schickte Mats Hummels Haaland auf die Reise, der im Fallen Luthe überlupfte und sein siebtes Saisontor erzielte. Am Ende stand die erste Bundesliga-Niederlage der Berliner in dieser Saison fest.