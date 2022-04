Nachdem der BVB klar den Ton in der Anfangsphase angegeben hatte, nutzten die bis dato tiefstehenden Leipziger einen Fehler von Emre Can eiskalt aus: Konrad Laimer erst mit dem Ballgewinn gegen den BVB-Abwehrspieler, dann nach Zuspiel von Christopher Nkunku mit dem 1:0-Führungstreffer (21.). Das Spiel anschließend mit viel Unruhe und großer Intensität in den Zweikämpfen, der Dortmunder Spielzugriff war etwas verloren gegangen. Stattdessen patzte der BVB erneut und Leipzig erhöhte die Führung auf 2:0. Hummels konnte die Flanke von Nkunku in den Dortmunder Strafraum nicht klären, sondern lenkte den Ball auf RB-Torschützen Laimer, der ohne Zögern direkt abzog (30.). Can fälschte den Ball dabei noch ab und BVB-Schlussmann Gregor Kobel blieb ohne Chance.