Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 5:2

Der BVB startete offensiv und mit vielen Variationen im Angriff in das Spiel. Die 25.000 Zuschauer in Dortmund sahen eine im Ballbesitz überlegene Heimmannschaft, die immer wieder Haaland anspielte. In der 23. Spielminute legte der Norweger nach einem Sprint durch die Frankfurter Abwehr auf Reus auf, der sein 100. Bundesliga-Tor für den BVB schoss. Nur vier Minuten später lag der Ball im gegenüberliegenden Kasten. Passlack wollte am Sechzehner klären, lenkte den Ball jedoch in das eigene Tor.