Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2:1

Bei den Gastgebern hatte sich die personelle Lage im Vorfeld des Spiels etwas entspannt. Raphael Guerreiro rückte sofort in die Startformation, Emre Can und Mahmoud Dahoud saßen wieder auf der Bank. 57.900 Zuschauer*innen sahen von Beginn an einen spielbestimmenden BVB. In einer druckvollen Anfangsphase verpasste Reus per Freistoß nur knapp die Führung (7.). In der 13. Minute ging ein Kopfball von Donyell Malen aus guter Position nach einer Flanke des agilen Julian Brandt deutlich am Tor vorbei. In der Folge hatte der BVB weiterhin die Spielkontrolle, ohne Erling Haaland fehlte in der Offensive aber der Zielspieler.