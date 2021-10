Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum 2:1

Nach Vorarbeit von Joe Scally traf Alassane Plea per Kopf zur frühen Gladbacher Führung (12.). In der Mitte der ersten Halbzeit hielt Bochum gut mit, bei den Abschlüssen fehlte oft die Genauigkeit. In der Defensive zeigten die Gäste aber auch immer wieder Schwächen. So konnte Jonas Hofmann, dessen Schuss zunächst an den Innenpfosten und dann ins Tor ging, frei zum 2:0-Pausenstand erhöhen (40.).