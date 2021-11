Auf dem Rasen zeigte sich schnell ein Klassenunterschied. Die Borussia kam mit ihrem Direktspiel viel zu einfach in gefährliche Positionen und ging bereits früh in Führung: Der in die Startelf zurückgekehrte Kapitän Stindl schickte Hofmann, der mit dem ersten Torschuss der Partie ins kurze Eck traf (9.). Für Fürth war dies im zwölften Saisonspiel der zwölfte Rückstand. Die Gäste versteckten sich vor 38.621 Zuschauer*innen im Borussia-Park zwar keineswegs, kamen aber in den entscheidenden Szenen stets zu spät. Stattdessen hätte Patrick Herrmann das 2:0 erzielen müssen, vergab aber frei vor Fürth-Keeper Marius Funk (15.).