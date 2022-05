Gladbach feiert Kantersieg gegen Hoffenheim

Vor 50.395 Zuschauer*innen im Borussia-Park starteten die Gäste aus Hoffenheim deutlich besser in die Partie. Nach nur drei Minuten erzielte Kramaric nach einer Hereingabe von Robert Skov die TSG-Führung. Kramaric vergab daraufhin die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen: Er schoss den Ball links am Tor vorbei (16.). Dafür sorgte auf der anderen Seite Stindl in der 26. Minute per Abstauber für das etwas überraschende 1:1. Kurz vor der Halbzeit foulte TSG-Verteidiger Kevin Vogt dann Embolo im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Plea in die linke Ecke und drehte so das Spiel (44.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erhöhte Hofmann sogar noch auf 3:1 nach toller Vorarbeit von Florian Neuhaus (45.+1).