In der Schlussphase wurde es dann turbulent. In einem Zweikampf zwischen Maxcence Lacroix und Thuram ging der Wolfsburger zu Boden und spielte mit der Hand. Nach Videobeweis sah Lacroix Rot und wurde vom Platz gestellt (70.). Joker Breel Embolo konnte für die nun in Überzahl agierenden Gladbacher ausgleichen. Wie beim 1:2 flankte Plea an den zweiten Pfosten und Abnehmer Embolo netzte per Kopf ein (82.). In der Nachspielzeit landete der Ball erneut im Kasten von Casteels. Allerdings wurde der Treffer von Matthias Ginter nach erneutem VAR-Eingriff zurückgenommen, da der Aktion ein Foul vorausgegangen war.