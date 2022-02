Nach dem Seitenwechsel verhinderte das Aluminium erneut die Dresdner Führung. Einen verlängerten Freistoß köpfte Kevin Ehlers an den rechten Pfosten (58.). Auch einen zweiten Abspielfehler von Schuhen konnten die Hausherren nicht verwerten. Stattdessen drehte Darmstadt in den Schlussminuten auf. Fabian Holland setzte einen Volley an die Latte (85.) und Torwart Anton Mitryushkin rette gegen Aaron Seydel (87.). Erst mit der letzten Aktion fiel dann die Entscheidung. Matthias Bader brachte den Ball in die Mitte und Joker Mathias Honsak setzte den Ball zum Sieg an Mitryushkin vorbei ins Netz (90. +3).