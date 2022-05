Schon vor Anpfiff war die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion hitzig. Weil Feuerwerkskörper gezündet wurden und in Zuschauerreihen flogen, pfiff Schiedsrichter Daniel Siebert die Partie mit ein paar Minuten Verzögerung an. Von Dynamo-Fans lautstark angefeuert startete Daferner direkt in der vierten Minute in Richtung FCK-Tor durch. Sein Schuss aus 20 Metern zielte nur knapp am linken Pfosten vorbei. Die Anfangsphase war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen und Hektik - denn nach dem torlosen Remis im Hinspiel hatten beide Teams Großes vor.