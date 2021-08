Dynamo Dresden - Hannover 96 2:0

Direkt nach dem Seitenwechsel kam Bewegung in die Sechszehnmeterräume. Nach einer perfekten Flanke von Akoto erzielte Daferner mit einem wuchtigen Kopfball den Führungstreffer für die Sachsen. Anschließend hatte Königsdörffer die Chance, scheiterte allerdings an Zieler. Auf der Gegenseite ließ Muslija einen Kopfball-Chance ungenutzt. Hannover ging immer mehr ins Risiko, allerdings ohne weitere Großchancen. In der 82. Minute drückte der eingewechselte Mai nach Freistoß von Löwe den Ball zur Entscheidung über die Linie.