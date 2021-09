Dynamo Dresden - Werder Bremen 3:0

In der Folge hatte Werder, wie bereits in der ersten Halbzeit, viel Ballbesitz und kontrollierte das Spiel. Das Tor machte jedoch wieder Dresden. Nach einem Konter und einer unglücklichen Abwehr von Weiser stand Daferner erneut goldrichtig und erzielte sein fünftes Saisontor (66.). Fast im Gegenzug hatte Bremen die Chance auf den Anschlusstreffer. Der Kopfball von Füllkrug (68.) ging aber nur an den Pfosten. Stattdessen machte Schröter für die Sachsen den Sack zu (75.).