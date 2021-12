Nach dem Seitenwechsel blieb Frankfurt am Drücker und belohnte sich schon kurz nach dem Wiederanpfiff. Nach einer Ecke von Filip Kostic setzte sich Evan Ndicka im Gewusel durch und brachte die Eintracht erstmals in Führung. Die SGE kickte sich jetzt in einen Rausch. In der 66. Minute spielte Kostic einen Chip von links in die Mitte. Dort jagte Kristijan Jakic den Ball per Vollspannschuss ins lange Eck. Zehn Minuten später schlenzte Sow sehenswert einen Ball aus dem Rückraum in die Maschen zum 5:2-Endstand.