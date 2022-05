Gladbach nimmt Punkt aus Frankfurt mit

Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach haben sich am vorletzten Spieltag der Bundesliga 1:1 getrennt. Alassane Plea brachte die Gäste in der 4. Spielminute in Führung. Die Eintracht spielte sich erst in der zweiten Hälfte warm und Goncalo Paciencia erzielte mit einem Traumtor den Ausgleich. In der Schlussphase rettete SGE-Keeper Kevin Trapp mehrmals das Unentschieden.