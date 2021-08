Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 0:0

Die Gäste aus Augsburg begannen vor rund 20.000 Fans mutig, doch die Frankfurter nahmen die Spielkontrolle schnell an sich. Nach einem Zusammenstoß und anschließender Behandlung von Florian Niederlechner und Martin Hinteregger musste der Augsburger früh benommen ausgewechselt werden (17.). Die Eintracht kam nach einer halben Stunde besser in die Partie. Gegen die defensiv kompakt stehenden Augsburger fanden sie immer wieder Wege in den Strafraum. Dort brillierte Torhüter Gikiewicz, der gleich zwei Chancen von Jens Petter Hauge verhinderte (38. und 41.).