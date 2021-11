Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:1

Die Eintracht war zuhause vor 24.000 Zuschauer*innen von Beginn an die aktivere Mannschaft. In der siebten Spielminute landete der Ball das erste Mal im Tor von Union-Keeper Andreas Luthe. Allerdings stand Rafael Santos Borré zuvor knapp im Abseits. Dennoch gingen die Adler in Führung. Nach einer Ecke lenkte Christopher Trimmel den Ball zum Gegner und Djibril Sow nutzte das eiskalt aus, indem er ins rechte Eck verwandelte (22.). Von den Berlinern war dagegen offensiv wenig zu sehen.