Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1

Nach 54 Minuten dann Glück für die Eintracht: Ein Treffer von Kölns Flügelflitzer Florian Kainz wurde vom Video-Assistenten zurückgenommen, weil Vorlagengeber Modeste zuvor im Abseits stand. Nicht nur in dieser Szene fehlte die Zuordnung in der Abwehr der Hessen, die nun aber zumindest druckvoller agierten und selbst zu Chancen kamen. Martin Hinteregger (69.) scheiterte mit einem satten Schuss jedoch an FC-Torwart Timo Horn. Die Bemühungen der Hausherren dauerten bis in die Schlussphase an, doch es fehlte an der nötigen Durchschlagskraft. Köln verteidigte aufopferungsvoll und nahm am Ende nicht unverdient einen Punkt mit.