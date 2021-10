Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 1:1

Nach dem Seitenwechsel hatte RB immer wieder Chancen auf die Vorentscheidung. In der 60. Minute tankte sich Christopher Nkunku links in den Strafraum. Sein Querpass auf den freistehenden Szoboszlai kam allerdings nicht an. Kurz vor Schluss tanzte André Silva den herausstürmenden Trapp aus und spielte halbhoch in die Mitte. Dort feuerte Emil Forsberg den Ball überhastet aus kurzer Distanz über den Kasten.