Vor 25.000 Zuschauern im Borussia-Park fanden die Gäste besser in die Partie. Nach starkem Solo drang Marmoush in der 17. Minute über die linke Seite in den Strafraum ein. Seinen Abschluss aus spitzem Winkel parierte der herausgeeilte Trapp. Fünf Minuten später musste sich sein Gegenüber Florian Müller erstmals beweisen, als Kamada aus der Distanz zum Abschluss kam. Der VfB blieb aber das zielstrebigere Team in der ersten Hälfte, spielte seine schnellen Konter allerdings häufig unsauber aus. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Eintrachts-Neuzugang Sam Lammers nach Vorlage von Kamada die große Chance auf die Führung. Allerdings entschied sich der Niederländer selbst abzuschließen und übersah den besser positionierten Lindström.