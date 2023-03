Eintracht Frankfurt startete furios in das Spiel und ging in der 14. Minute durch Lara Prašnikar in Führung: Nach einem Einwurf dribbelte Prašnikar in den Strafraum und ließ dort zwei Gegenspielerinnen stehen. Ihr Schuss in die lange Ecke konnte Torhüterin Sophia Winkler nicht mehr parieren.