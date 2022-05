Werder nach Sieg in Aue weiter auf Kurs

Während der FC Erzgebirge Aue bereits als Absteiger feststeht, geht es für den SV Werder Bremen um den direkten Wideraufstieg in die Bundesliga. Ein Selbstläufer wurde die Partie für die Gäste vor 12.273 Zuschauer*innen aber nicht. Stattdessen lag nach nicht mal einer Spielminute der Ball im Bremer Tor. Clemens Fandrichs Schuss in den gegnerischen Strafraum brachte die Werder-Abwehr aus dem Konzept. Dabei prallte der Ball an Aues Dima Nazarov so ab, dass Tom Baumgart zum 1:0 nur noch einschieben musste. Nazarov stand bei dieser Aktion aber im Abseits, so dass das Tor aberkannt wurde. Wenn es Werder vor das Tor schaffte, zeigten sich die Gäste inkonsequent im Torabschluss, ansonsten scheiterte das Team an Ideenlosigkeit ohne Torgefährlichkeit und mit Absprachefehlern.