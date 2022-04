Hertha mit Big Point beim FC Augsburg

Nach Wiederanpfiff ging die Hertha prompt in Führung: Nach einem Doppelpass mit Marco Richter beförderte Serdar den Ball sehenswert per Absatz unter FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz hindurch zum 1:0 ins Tor (49.). Wenig später vergab Richter eine gute Schusschance zum 2:0 (55.). Im Gegenzug traf Gregoritsch aus kurzer Distanz per Kopf nur die Latte (56.). In der Folge gelang es den Berlinern, die Hausherren vom eigenen Sechzehner fernzuhalten – Augsburg kam nur selten in Abschlussposition. In der 72. Minute hätte BSC-Stürmer Davie Selke nach einem Konter mit einem satten Schuss erhöhen können. Auf der anderen Seite ließ FCA-Verteidiger Iago aus spitzem Winkel eine Gelegenheit zum Ausgleich ungenutzt (77.). Im Anschluss blieben weitere Torchancen allerdings aus.