Zu Beginn des zweiten Durchgangs dominierten die Dortmunder das Spielgeschehen. Malen hatte das 2:0 zweimal auf dem Fuß. Erst verzweifelte er aber an Torhüter Gikiewicz, der den Schlenzer gerade noch an den Querbalken lenken konnte (51.), ehe der BVB-Angreifer kurz danach aus einem spitzen Winkel nur den Außenpfosten traf (55.). Im Anschluss kamen die Gastgeber aus Augsburg wieder besser ins Spiel, jedoch fehlte im letzten Drittel die Präzision. Da der BVB-Abwehr aber der Zugriff fehlte, glich der FCA aus. Marin Pongracic konnte eine Flanke von Iago erst mit dem Kopf klären, doch Arne Maier beförderte den Ball als Aufsetzer in Richtung Tor zum lauernden Joker Noah Joel Sarenren Bazee, der die Kugel per Kopf und mithilfe der Latte zum 1:1 ins Tor bugsierte (78.). In den Schlussminuten gingen beide Teams auf das 2:1, der Lucky Punch blieb jedoch aus.