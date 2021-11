Kurz nach dem Wechsel hatte Lewandowski die Gelegenheit auszugleichen. Nach einer missglückten Abwehr des Augsburg-Verteidigers Robert Gumny verzog er aber freistehend aus sieben Metern per Volley über den Kasten (50.). Nagelsmann reagierte und brachte in der 52. Minute Alphonso Davies und Jamal Musiala. Der Druck nahm zu. Augsburg konnte sich kaum mehr befreien, verteidigte aber leidenschaftlich gegen einen FC Bayern, dem in den entscheidenden Phasen die Ideen fehlten. Zu selten kamen die Münchner in die gefährliche Zone wie etwa Davies (73.), dessen Flachschuss das Tor um Zentimeter verfehlte. Davies hatte kurz darauf den Ausgleich erneut auf dem Fuß, jedoch jagte er einen Abpraller über den Querbalken (80.). In der Schlussphase wollten die Bayern den Ausgleich unbedingt erzwingen, etwas Zählbares gelang dem Serienmeister aber nicht mehr.