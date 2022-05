Köln baut Siegesserie in Augsburg aus

Der 1. FC Köln zeigte sich vor knapp 30.000 Zuschauer*innen in Augsburg äußert effektiv in der Anfangsphase: zwei Torschüsse, zwei Tore. Jan Thielmann traf aus rund zehn Meter Entfernung von halbrechts flach ins lange Eck zur 1:0-Führung (12. Minute). Dann verlängerte der FC-Torschütze einen Einwurf auf Marc Uth, der per Direktannahme zum 2:0 einnetzte (15.). Drückte Köln nach der Zwei-Tore-Führung zwar weiter auf das Augsburger Tor, versuchten sich die Hausherren durchaus selbst an Treffern. Doch Michael Gregoritsch schoss den Ball am Pfosten vorbei (30.) und Iago setzte die Kugel ebenfalls knapp neben das Tor (35.).