FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:4

Nach dem Seitenwechsel waren die Fuggerstädter sehr bemüht, klare Torchancen konnten sie sich allerdings kaum erspielen. Die Gäste setzten immer wieder Nadelstiche und schlugen in der Schlussviertelstunde zu. Nach feinem Doppelpass mit Kramaric verwandelte der Adamyan zur Vorentscheidung. In der 87. Minute erhöhte der ebenfalls ins Spiel gekommene Rutter – wieder nach Steckpass Kramaric – auf 0:3. Doch es kam noch dicker für die Augsburger. In der Nachspielzeit setzte sich Rutter im Strafraum durch und legte quer auf Sebastian Rudy, der schlussendlich nur noch einschieben musste. Für die TSG ist es der erste Auswärtssieg nach zuletzt acht erfolglosen Spielen in der Fremde.