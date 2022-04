Augsburg nimmt Wolfsburg auseinander

Augsburg legte vor 23.143 Zuschauer*innen in der heimischen Arena einen Blitzstart hin. Kaum war das Spiel angepfiffen, leitete Mads Pedersen den Ball per Hacke zu Iago. Der Außenverteidiger zog in den Strafraum und schlenzte unhaltbar ins lange Eck (1. Minute). Wolfsburg überwand den frühen Schock. Lukas Nmecha scheiterte bei der besten Möglichkeit zum Ausgleich in der ersten Hälfte am FCA-Torwart Rafal Gikiewicz (23.).