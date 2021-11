FC Bayern München - SC Freiburg 2:1

Der SC Freiburg gestaltete die Partie in der erstmals seit dem 8. März 2020 mit 75.000 Zuschauer*innen wieder ausverkauften Allianz Arena von Beginn an offen. Freiburg presste die Bayern hoch und wäre nach wenigen Sekunden fast schon in Führung gegangen, als Lucas Hernandez bei einer Klärungsaktion fast ins eigene Tor traf. In der Folge rettete SC-Keeper Mark Flekken gegen Niklas Süle (4.) und Alphonso Davies (5./6.). Die Münchner hatten danach einige Probleme mit den mutigen Gästen, die sich defensiv immer wieder sortieren konnten und den Bayern kaum Räume ließen.