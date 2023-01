In der 34. Minute war Trapp dann aber machtlos: Müller passte in den Rückraum zu Sané, der deutsche Nationalspieler zog aus der Drehung ab und brachte den Rekordmeister in Führung. Frankfurt blieb in der ersten Halbzeit harmlos und konnte froh sein, mit nur einem Gegentor in die Halbzeitpause zu gehen. Denn Dayot Upamecano (36.) und Sanè (41.) verpassten auf 2:0 zu erhöhen.