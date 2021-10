Auch nach der Pause verteidigte die Eintracht konsequent und war immer bereit, gegen die hoch aufgerückten Münchner zu kontern. Bayern arbeitete sich mehr und mehr an der Frankfurter Abwehr ab und verzweifelte zunehmend an SGE-Keeper Trapp, der über sich hinauswuchs. Die größte Chance auf das 2:1 hatte Lewandowski – der Pole konnte einen Kopfball aus fünf Metern aber nicht am herausragenden Trapp vorbeibringen (56.). Schließlich schlug Kostić in der 83. Minute zu und schoss das Siegtor für Frankfurt.