Auch im zweiten Durchgang dominierten die Hamburger die Begegnung. Und so sorgte in der 57. Minute Glatzel, der von Kittel clever in Szene gesetzt wurde, per Kopf für das vorentscheidende 3:0. Auf der Gegenseite hätten die Gastgeber verkürzen können, doch Patrick Schmidt vergab zweimal aus guten Positionen (60., 65.). In der Schlussphase hatte der HSV wieder die besseren Gelegenheiten: Erst zählte ein Tor des eingewechselten Josha Vagnoman wegen Abseits nicht (73.), dann vereitelte Ingolstadts Torhüter Dejan Stojanovic per Glanzparade einen Versuch von Kittel (79.). Der 4:0-Endstand fiel schließlich wenige Minuten später nach einem Konter, den Joker Kaufmann vollenden konnte (81.).