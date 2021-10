1. FC Köln - Bayer Leverkusen 2:2

Zu Beginn attackierte vorne nur Bayer, Köln hatte zwischen den Ketten und im Umschaltspiel massive Probleme. Den ersten Schuss von Patrik Schick hielt FC-Torhüter Timo Horn sicher fest (4.). Die zweite Chance hatte der Ex-Kölner Florian Wirtz – er schoss jedoch am Tor vorbei (7.). Die deutliche Überlegenheit münzten die Gäste aus Leverkusen dann in einer Drangphase früh in Tore um: Erst spitzelte Schick nach einem schönen Pass in den Lauf von Moussa Diaby den Ball an Horn vorbei (15.). Dann landete der Ball nur 100 Sekunden später nach einer Willensleistung von Robert Andrich vor den Füßen von Karim Bellarabi, der aus kurzer Distanz einnetzte und die Führung erhöhte (17.).