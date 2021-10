FC Schalke 04 - FC Ingolstadt 3:0

Schalke startete dominant in die Partie und hatte von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz als die disziplinierten Gäste aus Oberbayern. Offensiv geschah allerdings nicht viel vor beiden Toren bis zur 25. Minute – dann schepperte es! Nach kurzem Zuspiel von Zalazar fasste sich Marius Bülter ein Herz und schoss durch Antonitschs Beine ins linke Eck zur Schalker 1:0-Führung. Ingolstadt in den Folgeminuten wackliger, die Knappen konnten dies in Person von Terodde drei Minuten später allerdings nicht nutzen.