In der ersten Halbzeit dominierten die Hausherren vor 15.000 Zuschauer*innen die Partie, auch weil der Club in der Abwehr immer wieder Lücken ließ. In der 20. Spielminute gingen die Schalker durch einen Abstauber von Thomas Ouwejan in Führung, nachdem FCN-Keeper Christian Mathenia einen Schuss von Darko Churlinov abgeblockt hatte. In einer stärkeren Phase der Gäste traf Fabian Nürnberger, der Ausgleich zählte jedoch nicht. Der Angriff wurde aufgrund einer Abseitssituation bereits vor dem Treffer abgepfiffen (36.).