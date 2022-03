Nach der Halbzeit legte Hansa Rostock durch das Tor von Breier erneut vor (56.) und die 3:2-Führung der Hanseaten hielt im Vergleich zum bisherigen Spielverlauf vorerst auch an. Doch in der Schlussphase machte Terodde – erneut per Kopfball – das Spiel nochmal spannend. In der Nachspielzeit setzte Rostock zum letzten Konterspiel an und der erst in der 76. Minute eingewechselte Nils Fröling traf zum 4:3-Sieg für Rostock (90. +5).