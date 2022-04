In der zweiten Halbzeit kam auch St. Pauli zu gefährlichen Abschlüssen und drängte Darmstadt in die eigene Hälfte. Daniel-Kofi Kyereh, Guido Burgstaller und Lukas Daschner verpassten in den Anfangsminuten jeweils den Anschlusstreffer. Die Offensive der Hamburger ließ nicht nach, aber das Tor sollte erst in der 81. Minute fallen. Daschner erlöste seine bis dahin glücklose Mannschaft und schob am zweiten Pfosten frei ein. Der Torschütze und Kyereh vergaben im Anschluss jeweils den Ausgleich und es blieb beim knappen Sieg für die Lilien.