FC St. Pauli - Hamburger SV 3:2

Vor 10.000 Zuschauern starteten beide Mannschaften entschlossen in das Derby und sammelten direkt gelbe Karten ein. Die erste Torchance gehörte dem HSV, dann aber drehte das Heimteam auf. Burgstaller, Makienok und Medic scheiterten knapp am Führungstreffer, bevor Becker in der 27. Spielminute frei im Fünfmeterraum verwandeln konnte. Beim Hamburger SV liefen die wenigen Offensivaktionen stets über Jatta. So auch in 43. Minute, in der Jatta im Sechzehner für Kittel auflegte, der nur noch einschieben musste. Dadurch ging es mit einem Unentschieden in die Pause.