FC Bayern München - Hertha BSC 5:0

Der FC Bayern war von Beginn an überlegen. Bereits in der 6. Spielminute konnten die 25.000 Zuschauer*innen in der Allianz Arena das erste Tor bejubeln. Alphonso Davies passte in den Strafraum, Robert Lewandowski ließ den Ball durch für Thomas Müller und dieser verwandelte mit dem Innenrist zur frühen Führung. In der 35. Minute durfte dann auch Lewandowski ran. Nach einer Flanke von Serge Gnabry traf der Weltfußballer per Kopf zum 2:0 – sein nächster Rekord.