Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht reagierte in der Pause mit einer Systemumstellung und einem Dreifachwechsel. Und nachdem Luca Pfeiffer im Angriff mit Düsseldorfs Tormann Kastenmeier zusammenprallte, nutzte Tobias Kempe die Chance am Elfmeterpunkt und stellte den 1:2-Anschluss her (60.). Eigentlich noch im Torjubel wollte Tietz weiter für Darmstadt nachlegen, zog aus dem rechten Strafraum ab, Kastenmeier hielt aber gegen den Ausgleichtreffer (61.). In der Schlussphase hätte der eingewechselte Mathias Honsak das Remis erzielen können, doch er verpasste die Hereingabe von Pfeiffer am Sechzehner knapp (81.). Darmstadt spielte auf Risiko und wurde von Fortunas Joker Thomas Pledl beinahe bestraft, dessen Treffer ins lange Eck von Darmstadts Schlussmann Schuhen mit einer Parada verhindert wurde (87.).