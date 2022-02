Vor 10.000 Zuschauern spielte die Fortuna von Beginn an engagiert. Die Gastgeber drängten die Schalker in die Defensive und hatten bei einem Kopfball an den Pfosten von Daniel Ginczek Pech (9.). Auch in der Folge dominierte Düsseldorf, Schalke leistete sich viele Ballverluste und fand offensiv 40 Minuten überhaupt nicht statt. Narey (37.) vergab die zweite große Möglichkeit der Düsseldorfer zur Führung - und die Schalker bestraften das eiskalt. Am Ende ihres ersten guten Angriffs traf Idrizi zur unverdienten Pausenführung.