Ulreich schlug dann den Ball von der Grundlinie ab, im Mittelfeld köpfte Dominik Kohr die Kugel zurück in den Münchner Strafraum. Dort zögerte Burkhardt nicht lange und traf durch Ulreichs Beine zur 1:0-Führung für Mainz (18.). Keine zehn Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Bayern: Aaron spielte den Ball von rechts in die Mitte, wo Anton Stach am ersten Pfosten hochstieg und verlängerte, sodass Moussa Niakhaté aus kürzester Distanz zum 2:0 aus Mainzer Sicht einschob (27.). Der FC Bayern München zeigte in Halbzeit eins noch eine Reaktion: Robert Lewandowski gelang nach einem Querpass von Eric Maxim Choupo-Moting per Flachschuss der Anschlusstreffer zum 2:1-Halbzeitstand (33.).