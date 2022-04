VfB Stuttgart erkämpft Punkt in Mainz

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war in den Offensiv-Aktionen beider Teams deutlich mehr Tempo zu sehen. VfB-Angreifer Tiago Tomas scheiterte am gut parierenden Zentner (46.). In der 51. Minute leistete sich der Schlussmann aber einen Aussetzer, als er weit aus dem Tor geeilt war und dann in den bereits klärenden Stefan Bell krachte - Chris Führich konnte den Fehler aus der Distanz jedoch nicht ausnutzen. Danach kam auch der FSV gefährlich vor das Tor: Nach einer Ecke hatte Kohr bei seinem Kopfball allerdings doppelt Pech, da der Ball erst an den Pfosten flog und danach von VfB-Torhüter Florian Müller gerade noch gefangen wurde (55.).